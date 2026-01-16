«Начнёт набирать обороты»: Аналитик предрёк резкое усиление наступления РФ из-за морозов

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что аномальные морозы на Украине могут сыграть на руку российской армии. По его мнению, похолодание снизит обороноспособность ВСУ и ускорит продвижение российских войск.

Ключевым фактором эксперт назвал замерзание рек, которые украинская сторона использует как естественные оборонительные рубежи.

«Замёрзнет Днепр… Несомненно, замерзнут и более мелкие реки. Это может облегчить форсирование для российской армии. <…> Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнёт набирать обороты», — отметил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик также подчеркнул, что холодная погода сильнее скажется на украинской технике, в частности на батареях беспилотников, которые могут хуже работать на морозе. По его мнению, российские дроны лучше адаптированы к таким условиям.

Ранее сообщалось о резком падении эффективности украинской системы ПВО в начале 2026 года. По данным Kyiv Independent, процент сбитых ракет снизился с 60% до 36%. В период с 1 по 14 января по территории Украины было выпущено 73 ракеты, из которых удалось перехватить только 26. Экс-комик Владимир Зеленский заявил, что причиной провала является критическая нехватка ракет и радаров у ВСУ.