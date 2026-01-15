Военный эксперт предрёк тяжёлые бои за Славянск и Краматорск

За первые две недели января российские войска установили контроль над восемью населёнными пунктами в зоне СВО и продолжают продвижение на запад, приближаясь к Славянску и Краматорску, обратил внимание военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его оценке, взятие этой агломерации позволило бы окончательно выбить ВСУ из ДНР.

Главный вопрос заключается в сроках операции. С 2014 года украинская армия превратила эти города и их окрестности в мощный укрепрайон. Каменные здания стали узлами обороны и долговременными огневыми сооружениями, соединёнными подземными коммуникациями. Система обороны включает разветвлённую сеть траншей, заглублённые укрытия с запасами, а ближние подступы прикрыты несколькими рубежами инженерных заграждений и минных полей.

«Таким образом, осада и последующий штурм славянско-краматорского укреплённого района может вылиться в затяжные и кровопролитные бои за каждый дом и каждую улицу и продлиться не менее нескольких месяцев», — подчеркнул эксперт.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ развивают наступление практически на всех направлениях в зоне СВО. По его словам, войска продолжают выполнять поставленные задачи, а активные наступательные действия ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения.