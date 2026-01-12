Военэксперт раскрыл вероятные тактические манёвры России в зоне СВО в начале года

Российская армия в 2026 году продолжит наступление на ключевые города Украины, в числе которых Славянск, Краматорск и Сумы. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его оценке, в начале года произойдёт перегруппировка сил, и основное внимание будет сосредоточено на освобождении Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Параллельно войска будут продвигаться в сторону Запорожья по левому берегу Днепра и ближе подходить к Сумам, которые окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии.

В разговоре с «Газетой.ru» Кнутов подчеркнул, что темпы наступления, достигнутые во второй половине 2025 года, удалось сохранить. Также, по его мнению, существенную роль сыграет продолжение ударов по логистике в западной части Украины и изоляция Одесского военно-логистического района.

«Одесса на сегодняшний день нами практически ежедневно подвергается ударам. Атакуем мы, конечно, не сам город, не жилые дома. Атакуем порт, атакуем железнодорожные узлы, то есть таким образом в значительной степени снижаем поставки оружия и боеприпасов, которые идут морским путём», — подытожил Кнутов.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об ударе российских войск по военному объекту в Соломенском районе Киева. По его данным, взрывы прогремели утром, и характер вторичных детонаций указывает на поражение склада с боеприпасами.