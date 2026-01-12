Военкор Котенок: ВС РФ нанесли удар по военному объекту в Киеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav
ВС России ударили по военному объекту в Соломенском районе Киева. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
«В Киеве этим утром попали по военному объекту», — пишет журналист в телеграм-канале.
По словам Котенка, в социальных сетях киевляне заметили, что часть взрывов прогремела уже после первоначального поражения цели. По всей видимости, прилёт пришёлся по складу БК.
Напомним, о взрыве в Киеве стало известно утром 12 января. Известно, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.