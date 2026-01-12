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Опубликовано 12 января, 07:29

Военкор Котенок: ВС РФ нанесли удар по военному объекту в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

ВС России ударили по военному объекту в Соломенском районе Киева. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Киеве этим утром попали по военному объекту», — пишет журналист в телеграм-канале.

По словам Котенка, в социальных сетях киевляне заметили, что часть взрывов прогремела уже после первоначального поражения цели. По всей видимости, прилёт пришёлся по складу БК.

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Напомним, о взрыве в Киеве стало известно утром 12 января. Известно, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

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Матвей Константинов
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