Военкор Котенок: ВС РФ нанесли удар по военному объекту в Киеве

ВС России ударили по военному объекту в Соломенском районе Киева. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Киеве этим утром попали по военному объекту», — пишет журналист в телеграм-канале.

По словам Котенка, в социальных сетях киевляне заметили, что часть взрывов прогремела уже после первоначального поражения цели. По всей видимости, прилёт пришёлся по складу БК.

Напомним, о взрыве в Киеве стало известно утром 12 января. Известно, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога.