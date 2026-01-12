ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января, 00:27

Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе объявлен режим воздушной тревоги.

Кличко показал, как размораживают теплотрассу в Киеве после мощнейшей атаки РФ
Кличко показал, как размораживают теплотрассу в Киеве после мощнейшей атаки РФ

А ранее Life.ru рассказывал о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Киева, которые стали одной из самых масштабных атак за последнее время. Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, сообщалось об ударах ВС РФ по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» в Новгородской области.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar