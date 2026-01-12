Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги
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В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе объявлен режим воздушной тревоги.
А ранее Life.ru рассказывал о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Киева, которые стали одной из самых масштабных атак за последнее время. Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, сообщалось об ударах ВС РФ по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» в Новгородской области.
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