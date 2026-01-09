ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января, 16:46

Кличко назвал сегодняшний удар по Киеву самой мощной атакой РФ

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Ночные прилёты российских ракет по критической инфраструктуре и системе энергообеспечения в Киеве стали самой большой атакой ВС РФ за последнее время. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве сложилась «сложная, но контролируемая» ситуация. Чиновник добавил, что не может назвать сроков устранения перебоев с подачей света и тепла в дома горожан после прогремевших взрывов.

В Киеве сливают воду из батарей и не знают, когда вернут тепло в дома
В Киеве сливают воду из батарей и не знают, когда вернут тепло в дома

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января ВС РФ ударили по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» в Новгородской области. По данным Минобороны России, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Взрывы прогремели, в том числе в Киеве и во Львове. Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. Мэр Киева Кличко сообщил, что 6000 многоквартирных домов лишились отопления.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Виталий Кличко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar