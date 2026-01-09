Кличко сообщил, что половина Киева сидит без отопления

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 6000 многоквартирных домов остались без отопления после прогремевших в городе взрывов. Чиновник посоветовал горожанам уехать в провинцию и «искать альтернативные источники питания и тепла».

«Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», — написал Кличко в соцсети.

Он напомнил, что отопления и воды нет также и в Верховной раде. В городских системах отопления специалисты приступили к сливу воды, чтобы спасти трубы от возможного разрыва.

Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. По заявлению ведомства, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Взрывы прогремели, в том числе в Киеве и во Львове. Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. Более полумиллиона человек в украинской столице остались без света.