Более полумиллиона человек в Киеве остались без света на фоне взрывов

В Киеве электроснабжения лишились свыше 500 тысяч человек после череды прогремевших взрывов. Такие данные в соцсети опубликовала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По её словам, работы по восстановлению подачи свет уже ведутся, но киевлянам следует приготовиться к последующим почасовым отключениям.

«В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по запитыванию более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры», — пояснила Свириденко.

Она также добавила, что в Черниговской области без электроснабжения продолжают оставаться более трёх тысяч потребителей. Отключения происходят и в «отдельных населённых пунктах в большинстве областей» Украины, уточнила чиновница.

Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. По заявлению ведомства, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Взрывы прогремели, в том числе в Киеве и во Львове. Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов.