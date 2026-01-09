В Киеве сливают воду из батарей и не знают, когда вернут тепло в дома

В Киеве коммунальные службы слили воду из системы отопления, чтобы не допустить разрыва труб при минусовых температурах. Вынужденная мера затронула большую часть жилых многоэтажек. Прекращение подачи тепла произошло после серии прогремевших в городе взрывов.

«В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла», — рассказали в киевской администрации.

Там добавили, что ситуация «чрезвычайно сложная», но тепло попытаются вернуть в дома, а слив воды из труб— это стандартная процедура при любой аварии в системе.

Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. По заявлению ведомства, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Взрывы прогремели, в том числе в Киеве и во Львове. Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. Более полумиллиона человек в украинской столице оказались без света. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 6000 многоквартирных домов лишились отопления.