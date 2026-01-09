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Опубликовано 9 января, 11:02
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Кличко призвал жителей Киева покинуть город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Мэр Киева Виталий Кличко выступил к экстренным обращением к жителям столицы. После серии ракетных ударов по объектам энергетики он рекомендовал киевлянам, у которых есть такая возможность, временно покинуть город.

«Я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, сделать это», — заявил Кличко.

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Энергетическая компания ДТЭК ранее заявила об аварийных отключениях во всех районах украинской столицы. Кроме того, на фоне масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры, вызванных недавними ударами, власти Киева ввели ограничения в работе метрополитена.

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Александра Мышляева
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