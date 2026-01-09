Кличко призвал жителей Киева покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко выступил к экстренным обращением к жителям столицы. После серии ракетных ударов по объектам энергетики он рекомендовал киевлянам, у которых есть такая возможность, временно покинуть город.

«Я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, сделать это», — заявил Кличко.

Энергетическая компания ДТЭК ранее заявила об аварийных отключениях во всех районах украинской столицы. Кроме того, на фоне масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры, вызванных недавними ударами, власти Киева ввели ограничения в работе метрополитена.