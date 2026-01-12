Названы приоритетные для Армии России стратегические направления в ДНР в 2026 году

В 2026 году российские войска могут сосредоточиться на полном освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, стратегически важными целями являются Славянско-Краматорская агломерация и город Дружковка. Сейчас, как отметил специалист, продвижение уже идёт в районе Константиновки. Каждый населённый пункт, где проживают граждане России, имеет значение и будет освобождён, отметил эксперт в беседе с «Абзацем».

Марочко также указал на важность западного направления в Запорожской области. Успехи в районе Гуляйполя, по его мнению, позволяют говорить о дальнейшем продвижении к областному центру — Запорожью. Контроль над селом Новобойковским уже позволяет перерезать ключевые пути снабжения противника.

Этот прогноз перекликается с оценками других военных аналитиков о приоритетах Армии России на 2026 год. Ранее эксперт озвучил прогноз, согласно которому российские войска продолжат наступление на ключевые для противника города, в том числе Славянск, Краматорск и Сумы. Он подчеркнул, что основное внимание будет сосредоточено на освобождении Славянско-Краматорской агломерации, параллельно с продвижением в Запорожской области и приближением к Сумам. Таким образом, мнения экспертов сходятся в том, что север Донецкой области и западное направление станут основными векторами наступательных усилий.