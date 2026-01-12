Расчёт буксируемой пушки М-46 110-й гвардейской бригады эффективно поддерживает российские штурмовые группы на передовой. Артиллеристы в беседе с военными корреспондентами рассказали о своей службе, а также о самых интересных целях, которые удавалось поразить в зоне СВО.

Орудие калибра 130 мм с максимальной дальностью стрельбы 27 км ведёт огонь осколочно-фугасными снарядами, подавляя попытки ВСУ закрепиться в опорных пунктах. Основными целями являются пехота, артиллерийские установки и укрепления противника. Скорострельность составляет около 8 выстрелов в минуту.

Особую гордость у бойцов вызывают поражения движущихся целей, включая танки, как натовские, так и бывшие советские. Артиллеристы называют такую работу «высшим артиллерийским пилотажем».

«По движущейся цели попадать, ну, скажем так, удовольствие огромное... Были и натовские, и бывшие советские танки. <...> Никто не ушёл», — рассказал телеканалу «Звезда» командир орудия с позывным Фома.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в зоне СВО пусковой установки украинской РСЗО «Буран» и значительных потерях противника в живой силе и технике на участке группировки «Центр». Таким образом, работа артиллерийских расчётов является неотъемлемой частью общего успеха, позволяя наносить существенный урон огневым средствам и живой силе ВСУ.