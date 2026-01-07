В зоне специальной военной операции ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«[Уничтожена] пусковая установка реактивной системы залпового огня «Буран», — говорится в сообщении военного ведомства.

По сведениям МО, противник в зоне ответственности войск группировки «Центр» потерял более 425 военнослужащих, один танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что с 1 по 6 января войска беспилотных систем ВС РФ поразили до 70 единиц техники ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Среди уничтоженной техники были танки, артиллерийские орудия и боевые бронированные машины. Российские дроны продолжают отслеживать и поражать позиции противника, снижая его огневой потенциал и мобильность.