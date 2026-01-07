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Опубликовано 7 января, 09:35

ВС РФ впервые уничтожили украинскую РСЗО «Буран» в зоне СВО

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В зоне специальной военной операции ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«[Уничтожена] пусковая установка реактивной системы залпового огня «Буран», — говорится в сообщении военного ведомства.

По сведениям МО, противник в зоне ответственности войск группировки «Центр» потерял более 425 военнослужащих, один танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

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Ранее сообщалось, что с 1 по 6 января войска беспилотных систем ВС РФ поразили до 70 единиц техники ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Среди уничтоженной техники были танки, артиллерийские орудия и боевые бронированные машины. Российские дроны продолжают отслеживать и поражать позиции противника, снижая его огневой потенциал и мобильность.

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Антон Голыбин
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