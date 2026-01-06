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Опубликовано 6 января, 12:54

Войска беспилотных систем ВС РФ с 1 января уничтожили до 70 единиц техники ВСУ под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Войска беспилотных систем Армии России уничтожили до 70 единиц техники противника в районе Купянска Харьковской области с 1 по 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В частности, добычей российских «птичек» стали два танка, артиллерийские орудия и восемь боевых бронированных машин.

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Противник несёт тяжёлые потери и на других направлениях зоны СВО. Ранее стало известно, что украинская 80-я ОДШБ лишилась до четырёх боевых групп на участке под Садками в Сумской области. Командование бригады пыталось залатать дыры в обороне с помощью инженерных подразделений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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