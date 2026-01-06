Войска беспилотных систем ВС РФ с 1 января уничтожили до 70 единиц техники ВСУ под Купянском
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Войска беспилотных систем Армии России уничтожили до 70 единиц техники противника в районе Купянска Харьковской области с 1 по 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В частности, добычей российских «птичек» стали два танка, артиллерийские орудия и восемь боевых бронированных машин.
Противник несёт тяжёлые потери и на других направлениях зоны СВО. Ранее стало известно, что украинская 80-я ОДШБ лишилась до четырёх боевых групп на участке под Садками в Сумской области. Командование бригады пыталось залатать дыры в обороне с помощью инженерных подразделений.
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