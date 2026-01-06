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Опубликовано 6 января, 09:56

ВС РФ уничтожили склады БПЛА и пункты дислокации ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВСУ. Российские войска нанесли сокрушительный удар по местам хранения беспилотников дальнего действия и пунктам дислокации вооруженных формирований Украины.

Атака проведена с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Поражены склады БПЛА и временные базы украинских подразделений в 158 различных районах.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли почти 1,3 тысячи военных за сутки в зоне спецоперации. Наиболее тяжёлые потери понесли украинские подразделения в центральном секторе — до 380 человек. Группировки «Восток», «Север», «Запад» и «Южная» также понесли значительный урон — от 200 до 240 военных.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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