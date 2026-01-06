За минувшие сутки ВСУ лишились порядка 1 290 военнослужащих на различных направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Наиболее тяжёлые потери понесли украинские подразделения в центральном секторе — до 380 человек. Группировки «Восток», «Север», «Запад» и «Южная» также понесли значительный урон — от 200 до 240 военных. Наименьшие потери зафиксированы в районе «Днепр» — до 50 человек.