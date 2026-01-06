ВСУ потеряли почти 1,3 тысячи военных за сутки в зоне спецоперации
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За минувшие сутки ВСУ лишились порядка 1 290 военнослужащих на различных направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Наиболее тяжёлые потери понесли украинские подразделения в центральном секторе — до 380 человек. Группировки «Восток», «Север», «Запад» и «Южная» также понесли значительный урон — от 200 до 240 военных. Наименьшие потери зафиксированы в районе «Днепр» — до 50 человек.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили до четырёх боевых групп украинских десантников в Сумской области. К такому результату привела попытка командования 80-й ОДШБ ВСУ заткнуть дыры в обороне с помощью инженерных подразделений.
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