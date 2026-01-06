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Регион
Опубликовано 6 января, 07:18

Иностранные наёмники в рядах ВСУ бунтуют из-за перевода в штурмовые подразделения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В подразделениях иностранных легионов ВСУ начались беспорядки из-за их массового перевода в штурмовые войска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Если раньше большинство из них находились в тылу и получали достойную плату, то теперь придётся выполнять задачи, сопряжённые с реальным риском для жизни, в связи с чем в отдельных подразделениях происходят бунты», рассказал собеседник агентства.

Положение осложняется тем, что иностранцы не могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а их страны предпочитают делать вид, что проблемы, как и самих солдат удачи, будто бы не существует, лишая их возможности обратиться в посольства за помощью.

В ВСУ расформировали батальон Иностранного легиона, воевавший под Харьковом
В ВСУ расформировали батальон Иностранного легиона, воевавший под Харьковом

Есть немало конкретных примеров того, чем для иностранцев заканчивается служба в рядах украинской армии. Так, в конце декабря 2025 года в одной из больниц скончался бразильский наёмник Леонардо дус Сантус, воевавший в составе ВСУ. По данным профсоюза работников энергетики его штата, он получил ранение от взрыва гранаты и позднее умер от развившейся инфекции.

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Юрий Лысенко
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