В ВСУ расформировали батальон Иностранного легиона, воевавший под Харьковом

Командование ВСУ расформировало один из батальонов Иностранного легиона, принимавший участие в боевых действиях в районе Великого Бурлука Харьковской области. Об этом журналистам сообщил источник в российских силовых структурах. Решение принято на фоне больших потерь среди наёмников, из-за чего та же участь может грозить другим подразделениям «легионеров».