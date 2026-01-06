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Регион
Опубликовано 6 января, 06:25

В ВСУ расформировали батальон Иностранного легиона, воевавший под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Командование ВСУ расформировало один из батальонов Иностранного легиона, принимавший участие в боевых действиях в районе Великого Бурлука Харьковской области. Об этом журналистам сообщил источник в российских силовых структурах. Решение принято на фоне больших потерь среди наёмников, из-за чего та же участь может грозить другим подразделениям «легионеров».

«Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжёлой мехбригады ВСУ», — сказал собеседник ТАСС,

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Ранее ВСУ нанесли авиаудар по своим военным и наёмникам, укрывавшимся в больнице Купянска. Предварительно, десятки человек, находившихся внутри, погибли. Позднее скончался ещё один пострадавший — гражданин Бразилии.

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Матвей Константинов
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