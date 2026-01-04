Украинские войска нанесли авиационный удар по зданию центральной больницы в Купянске, где укрывались отступающие военные и наёмники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

Часть наёмников, которых украинское командование бросило в бой в Купянске, попытались спастись в медицинском учреждении, после чего по зданию был нанесён комбинированный удар, почти полностью его разрушивший. Предварительно, десятки человек, находившихся внутри, погибли.

Ранее сообщалось, что минувшую неделю российские вооружённые силы отразили 16 атак Вооружённых сил Украины, предпринятых с целью прорыва в направлении населённого пункта Купянск Харьковской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в ходе отражения атак на Купянском направлении силами 6-й армии было уничтожено более 180 боевиков и 30 единиц военной техники противника.