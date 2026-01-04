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Опубликовано 4 января, 09:21

ВСУ нанесли авиаудар по своим военным и наёмникам, укрывавшимся в больнице Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Украинские войска нанесли авиационный удар по зданию центральной больницы в Купянске, где укрывались отступающие военные и наёмники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

Часть наёмников, которых украинское командование бросило в бой в Купянске, попытались спастись в медицинском учреждении, после чего по зданию был нанесён комбинированный удар, почти полностью его разрушивший. Предварительно, десятки человек, находившихся внутри, погибли.

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Ранее сообщалось, что минувшую неделю российские вооружённые силы отразили 16 атак Вооружённых сил Украины, предпринятых с целью прорыва в направлении населённого пункта Купянск Харьковской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в ходе отражения атак на Купянском направлении силами 6-й армии было уничтожено более 180 боевиков и 30 единиц военной техники противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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