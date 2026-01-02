ВС России за неделю отразили 16 попыток ВСУ прорваться в Купянск
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Вооружённые силы России за минувшую неделю отразили 16 атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«На Купянском направлении в течение недели подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований ВСУ с целью прорыва в населённый пункт Купянск Харьковской области. Уничтожено более 180 боевиков и 30 единиц военной техники», — сказано в заявлении.
Ранее в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю российские военные взяли под контроль восемь населённых пунктов: пять в Донецкой Народной Республике, три в Запорожской области и один в Харьковской области. В частности, группировка «Запад» освободила Диброву под Донецком и Богуславку в Харьковской области, «Центр» – Димитров, Родинское, Артёмовку и Вольное (все в ДНР), «Восток» – Гуляйполе (Запорожская область), а «Днепр» – Степногорск и Лукьяновское (также в Запорожской области).
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