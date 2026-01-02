ВС России за неделю отразили 16 попыток ВСУ прорваться в Купянск

Ранее в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю российские военные взяли под контроль восемь населённых пунктов: пять в Донецкой Народной Республике, три в Запорожской области и один в Харьковской области. В частности, группировка «Запад» освободила Диброву под Донецком и Богуславку в Харьковской области, «Центр» – Димитров, Родинское, Артёмовку и Вольное (все в ДНР), «Восток» – Гуляйполе (Запорожская область), а «Днепр» – Степногорск и Лукьяновское (также в Запорожской области).