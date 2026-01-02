Армия России освободила девять населённых пунктов в зоне СВО за неделю
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За минувшую неделю российские силы взяли под контроль восемь населенных пунктов: пять в Донецкой Народной Республике, три в Запорожской области и один в Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
В частности, группировка «Запад» освободила Диброву (ДНР) и Богуславку (Харьковская область), «Центр» – Димитров, Родинское, Артёмовку и Вольное (все в ДНР), «Восток» – Гуляйполе (Запорожская область), а «Днепр» – Степногорск и Лукьяновское (также в Запорожской области).
Ранее сообщалось, что украинское элитное подразделение «Волки да Винчи» находится в критическом положении в районе Гуляйполя. Бойцы формирования настаивают на срочном выводе из-под Верхней Терсы из-за катастрофического уровня потерь. В результате двух массированных ударов было ликвидировано более 40 военнослужащих этого подразделения, что и вынудило их требовать отступления.
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