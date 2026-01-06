Раненный при взрыве гранаты наёмник ВСУ из Бразилии умер в больнице
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Бразильский электрик Леонардо дус Сантус, воевавший на Украине в составе ВСУ как наёмник, умер в больнице. Как передаёт Союз работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул, он получил ранение от взрыва гранаты и впоследствии скончался от инфекции.
«Он был ранен при взрыве гранаты, доставлен в больницу, где скончался от инфекции», — указано в сообщении.
Новостной портал G1 утверждает, что это произошло 26 декабря.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли авиаудар по своим военным и наёмникам, укрывавшимся в больнице Купянска. Предварительно, десятки человек, находившихся внутри, погибли.
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