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Опубликовано 6 января, 04:53

Раненный при взрыве гранаты наёмник ВСУ из Бразилии умер в больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Бразильский электрик Леонардо дус Сантус, воевавший на Украине в составе ВСУ как наёмник, умер в больнице. Как передаёт Союз работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул, он получил ранение от взрыва гранаты и впоследствии скончался от инфекции.

«Он был ранен при взрыве гранаты, доставлен в больницу, где скончался от инфекции», — указано в сообщении.

Новостной портал G1 утверждает, что это произошло 26 декабря.

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Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли авиаудар по своим военным и наёмникам, укрывавшимся в больнице Купянска. Предварительно, десятки человек, находившихся внутри, погибли.

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Наталья Демьянова
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