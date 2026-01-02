Австралийский наёмник Вооружённых сил Украины Рассел Аллан Уилсон был ликвидирован в зоне СВО в Донецкой Народной Республике примерно за неделю до собственной свадьбы. Об этом 31 декабря сообщило ABC News со ссылкой на его близких.

По словам друзей, Уилсон погиб 12 декабря во время выполнения боевой задачи. Это была его последняя миссия перед планировавшимся отпуском, после которого он собирался жениться. Австралиец участвовал в боевых действиях на Украине с 2022 года и входил в состав иностранных формирований, воюющих на стороне ВСУ.