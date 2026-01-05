Минобороны России опубликовало видео освобождения Грабовского в Сумской области

Появились кадры взятия под контроль села Грабовское в Сумской области силами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной), входящей в группировку войск «Север». Видео опубликовали представители Минобороны России.

Минобороны РФ показало кадры освобождения Грабовского в Сумской области. Видео © Минобороны России

«Действуя мелкими группами, штурмовые подразделения смогли закрепиться в населённом пункте и провести зачистку зданий, подвальных помещений и прилегающих лесополос», – говорится в сообщении.

Очаги сопротивления ВСУ в районе населённого пункта были подавлены ударами артиллерии и FPV-дронов, что вынудило противника отступить, понеся потери. На опубликованном видео видны кадры с беспилотников, зафиксировавшие поражение украинских позиций в районе Грабовского.

Напомним, что подразделения российской группировки войск «Север» установили полный контроль над селом Грабовское в Сумской области. Этот успех был достигнут в ходе активного наступления российских военнослужащих.