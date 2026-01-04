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Опубликовано 4 января, 09:23

Армия России освободила село Подолы в Харьковской области

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В рамках специальной военной операции Армия России взяла под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» освободили данную территорию в результате активных боевых действий против ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области», — подчеркнули в МО РФ.

Ранее российские военные сообщили о новом тактическом успехе на территории Донецкой Народной Республики. По данным официального представителя Министерства обороны РФ, за отчётные сутки подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное.

Армия России освободила девять населённых пунктов в зоне СВО за неделю
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