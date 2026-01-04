Армия России освободила село Подолы в Харьковской области
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В рамках специальной военной операции Армия России взяла под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» освободили данную территорию в результате активных боевых действий против ВСУ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области», — подчеркнули в МО РФ.
Ранее российские военные сообщили о новом тактическом успехе на территории Донецкой Народной Республики. По данным официального представителя Министерства обороны РФ, за отчётные сутки подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное.
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