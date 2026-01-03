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Опубликовано 3 января, 09:49

Российские войска освободили Бондарное в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные сообщили о новом тактическом успехе на территории Донецкой Народной Республики. По данным официального представителя Министерства обороны РФ, за отчётные сутки подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Бондарное Донецкой Народной Республики», заявили в ведомстве.

Достигнутый результат стал итогом активных наступательных действий российских сил. Информация о зачистке территории и дальнейших планах на этом направлении пока не уточняется.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции: Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Успех в Богуславке достигнут благодаря действиям группировки «Запад», а Лукьяновское освобождено силами группировки «Восток».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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