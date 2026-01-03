Российские военные сообщили о новом тактическом успехе на территории Донецкой Народной Республики. По данным официального представителя Министерства обороны РФ, за отчётные сутки подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Бондарное Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Достигнутый результат стал итогом активных наступательных действий российских сил. Информация о зачистке территории и дальнейших планах на этом направлении пока не уточняется.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции: Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Успех в Богуславке достигнут благодаря действиям группировки «Запад», а Лукьяновское освобождено силами группировки «Восток».