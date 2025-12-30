Российские военные в зоне СВО за последние сутки освободили два населённых пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Богуславку удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Запад». Лукьяновское перешло под контроль ВС РФ после активных действий подразделений группировки войск «Восток».

Напомним, об освобождении Лукьяновского ещё накануне доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский. По его словам, теперь Армия РФ занимается освобождением Приморского.

Село Богуславка находится близ посёлка Боровая. По данным на 2015 год, там проживало около 1150 человек. Лукьяновское расположено неподалёку от посёлка городского типа Степногорск. В 2001 году там проживали примерно 150 человек.