Группа войск Армии России «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области. Сейчас ВС РФ выбивают силы противника из Приморского. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил командующий группировкой Михаил Теплинский.

«Сегодня завершили освобождение населённого пункта Лукьяновское, завершается взятие под контроль Приморского», — отчитался офицер.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Диброва в ДНР силами группировки войск «Запад». Накануне ведомство отчиталось об освобождении шести населённых пунктов: города Димитров (Мирноград), населённых пунктов Родинское, Артёмовка, Вольное в ДНР, а также города Гуляйполе и посёлка Степногорск в Запорожской области силами группировок «Центр», «Восток» и «Днепр».