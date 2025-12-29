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Опубликовано 29 декабря 2025, 14:11

Армия России освободила Лукьяновское в Запорожье и берёт под контроль Приморское

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Группа войск Армии России «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области. Сейчас ВС РФ выбивают силы противника из Приморского. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил командующий группировкой Михаил Теплинский.

«Сегодня завершили освобождение населённого пункта Лукьяновское, завершается взятие под контроль Приморского», — отчитался офицер.

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Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Диброва в ДНР силами группировки войск «Запад». Накануне ведомство отчиталось об освобождении шести населённых пунктов: города Димитров (Мирноград), населённых пунктов Родинское, Артёмовка, Вольное в ДНР, а также города Гуляйполе и посёлка Степногорск в Запорожской области силами группировок «Центр», «Восток» и «Днепр».

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Юрий Лысенко
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