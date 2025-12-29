Российские военные в зоне СВО освободили населённый пункт Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Заслуга в освобождении принадлежит бойцам подразделений группировки войск «Запад», благодаря активным действия которых удалось взять населённый пункт под контроль.

Село Диброва находится близ Краматорска. По данным на 2001 год, там проживало 329 человек.

Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Запорожской области. По данным Минобороны России, подразделения группировки «Центр» установили контроль над городом Димитров (Мирноград), а также населёнными пунктами Родинское, Артёмовка и Вольное в Донецкой Народной Республике.

На Запорожском направлении группировка «Восток» завершила освобождение города Гуляйполе и продолжает наступательные действия. Кроме того, подразделения группировки «Днепр» заняли населённый пункт Степногорск в той же области.