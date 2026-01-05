ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 января, 09:32

Российская армия освободила Грабовское в Сумской области

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль населённый пункт Грабовское в Сумской области. Данное заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что этот результат был достигнут в ходе активных наступательных действий военнослужащих. Контроль над территорией установлен в полном объёме.

Грабовское находится близ посёлка Краснополье. Ранее называлось Пушкарное. По данным на 2001 год, в селе проживало более 700 человек.

Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе Гришина в ДНР
Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе Гришина в ДНР

Российские военные в ходе СВО продолжают успешно выполнять поставленные задачи. Так, ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar