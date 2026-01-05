Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль населённый пункт Грабовское в Сумской области. Данное заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что этот результат был достигнут в ходе активных наступательных действий военнослужащих. Контроль над территорией установлен в полном объёме.

Грабовское находится близ посёлка Краснополье. Ранее называлось Пушкарное. По данным на 2001 год, в селе проживало более 700 человек.

Российские военные в ходе СВО продолжают успешно выполнять поставленные задачи. Так, ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области.