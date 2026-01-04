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Опубликовано 4 января, 19:39

Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе Гришина в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские подразделения продвигаются в районе населённого пункта Гришино на красноармейском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На красноармейском направлении наши подразделения продвигаются в районе населённого пункта Гришино», сообщил он в своём Telegram-канале.

Новости СВО. ВС РФ наступают на Славянск, освобождено Бондарное, поражение 119-й бригады ВСУ, у Украины появится новый министр обороны, 4 января
Новости СВО. ВС РФ наступают на Славянск, освобождено Бондарное, поражение 119-й бригады ВСУ, у Украины появится новый министр обороны, 4 января

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное. Достигнутый результат стал итогом активных наступательных действий российских сил. Информация о зачистке территории и дальнейших планах на этом направлении пока не уточняется.

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Артём Гапоненко
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