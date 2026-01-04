Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе Гришина в ДНР
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Российские подразделения продвигаются в районе населённого пункта Гришино на красноармейском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«На красноармейском направлении наши подразделения продвигаются в районе населённого пункта Гришино», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное. Достигнутый результат стал итогом активных наступательных действий российских сил. Информация о зачистке территории и дальнейших планах на этом направлении пока не уточняется.
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