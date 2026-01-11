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Опубликовано 11 января, 10:02
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Российский танк Т-90С с французской матрицей заметили в бою на СВО

Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

В зоне проведения специальной военной операции замечен танк Т-90С Вооружённых сил Российской Федерации в экспортной комплектации, оснащенный современным тепловизором и дополнительной защитой. Об этом сообщил «Военный Осведомитель».

  • Экспортный Т-90С с тепловизором Thales Catherine FC показали в зоне СВО. Telegram / Военный Осведомитель
    Экспортный Т-90С с тепловизором Thales Catherine FC показали в зоне СВО. Telegram / Военный Осведомитель
  • Экспортный Т-90С с тепловизором Thales Catherine FC показали в зоне СВО. Telegram / Военный Осведомитель
    Экспортный Т-90С с тепловизором Thales Catherine FC показали в зоне СВО. Telegram / Военный Осведомитель
  • Экспортный Т-90С с тепловизором Thales Catherine FC показали в зоне СВО. Telegram / Военный Осведомитель
    Экспортный Т-90С с тепловизором Thales Catherine FC показали в зоне СВО. Telegram / Военный Осведомитель

Экспортный Т-90С с тепловизором Thales Catherine FC показали в зоне СВО. Telegram / Военный Осведомитель

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Танк оснащен тепловизором с французской матрицей Thales Catherine FC и электронно-оптическим тепловизионным прицелом «Эсса».

«Эсса» позволяет искать, обнаруживать и распознавать цели в любое время суток на дальности до 4 км. Время готовности системы к работе — не более пяти минут. Может непрерывно работать не менее шести часов при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов», — говорится в сообщении.

Thales Group является международной промышленной группой, специализирующейся на информационных системах для авиакосмической, военной и морской отраслей.

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Ранее военный корреспондент Александр Сладков продемонстрировал видео необычного танка, получившего название «танк-одуванчик». По информации военкора, данная модификация, оснащённая противодроновой защитой в форме стержней, эффективно противодействует атакам дронов-камикадзе и бомбардировщиков.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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