Российский танк Т-90С с французской матрицей заметили в бою на СВО

В зоне проведения специальной военной операции замечен танк Т-90С Вооружённых сил Российской Федерации в экспортной комплектации, оснащенный современным тепловизором и дополнительной защитой. Об этом сообщил «Военный Осведомитель».







Танк оснащен тепловизором с французской матрицей Thales Catherine FC и электронно-оптическим тепловизионным прицелом «Эсса».

«Эсса» позволяет искать, обнаруживать и распознавать цели в любое время суток на дальности до 4 км. Время готовности системы к работе — не более пяти минут. Может непрерывно работать не менее шести часов при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов», — говорится в сообщении.

Thales Group является международной промышленной группой, специализирующейся на информационных системах для авиакосмической, военной и морской отраслей.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков продемонстрировал видео необычного танка, получившего название «танк-одуванчик». По информации военкора, данная модификация, оснащённая противодроновой защитой в форме стержней, эффективно противодействует атакам дронов-камикадзе и бомбардировщиков.