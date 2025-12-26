Гениально и просто: В зоне СВО показали российский «танк-одуванчик»

Военный корреспондент Александр Сладков показал видео необычного танка, защищённого от атак дронов. В своём телеграм-канале он рассказал, что эта модификация, покрытая противодроновой защитой в виде стержней, эффективно защищает танк от дронов-камикадзе и коптеров-бомбардировщиков.

Танковый одуванчик. Видео © Telegram/ Сладков+

«Раньше летательный аппарат в фильме Данелии «Кин-дза-дза» считался крутой экзотикой, невероятной выдумкой и технической нелепицей», — рассказал военкор.

Ранее Life.ru показывал изготовление подобных танков-одуванчиков. Сварщики, работающие непосредственно в войсках, изготавливают и устанавливают на бронетехнику специальные защитные конструкции, которые сами военные называют «мангалами» или «ёжиками».