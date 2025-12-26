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Опубликовано 26 декабря 2025, 09:32

Гениально и просто: В зоне СВО показали российский «танк-одуванчик»

В зоне СВО показали российский «танк-одуванчик»

Военный корреспондент Александр Сладков показал видео необычного танка, защищённого от атак дронов. В своём телеграм-канале он рассказал, что эта модификация, покрытая противодроновой защитой в виде стержней, эффективно защищает танк от дронов-камикадзе и коптеров-бомбардировщиков.

Танковый одуванчик. Видео © Telegram/ Сладков+

«Раньше летательный аппарат в фильме Данелии «Кин-дза-дза» считался крутой экзотикой, невероятной выдумкой и технической нелепицей», — рассказал военкор.

Противодроновые барьеры: На Западе высоко оценили российские «танки-одуванчики»
Противодроновые барьеры: На Западе высоко оценили российские «танки-одуванчики»

Ранее Life.ru показывал изготовление подобных танков-одуванчиков. Сварщики, работающие непосредственно в войсках, изготавливают и устанавливают на бронетехнику специальные защитные конструкции, которые сами военные называют «мангалами» или «ёжиками».

Больше ключевых событий России и мира читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Обложка © Telegram/ Сладков+

Полина Никифорова
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