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Опубликовано 22 декабря 2025, 11:41

Противодроновые барьеры: На Западе высоко оценили российские «танки-одуванчики»

На Западе высоко оценили российские «танки-одуванчики»

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Испанское издание 20 Minutos проанализировало эффективность новой пассивной системы защиты российских танков, известной как «одуванчик». Эта система призвана обезопасить бронетехнику от атак дронов-камикадзе.

Принцип действия «одуванчика» заключается в использовании стержней, монтируемых на корпус. Эти стержни, предположительно частично гибкие, формируют сложную, разветвленную структуру, которая повторяет очертания брони и тем самым обеспечивает прикрытие.

«Новая разработка будет оберегать танки и другую дорогостоящую бронетехнику за счёт стержней, которые фиксируются на корпусе», — говорится в публикации.

Автор материала провёл параллель, указав, что защита по принципу «одуванчика» может стать более изящной и эффективной заменой для массивных, словно крепостные стены, «мангалов» из тяжёлых решёток и сплошной стали.

В Минобороны рассказали, как наша «Верёвка» «разматывает» дроны ВСУ
В Минобороны рассказали, как наша «Верёвка» «разматывает» дроны ВСУ

Ранее стало известно, что российские войска применяют на фронте беспилотники-матки «Молния», которые доставляют в зону боевых действий несколько FPV-дронов с взрывчаткой. После взлёта беспилотник способен автономно следовать к заданной цели с установленной на нём противотанковой миной.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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