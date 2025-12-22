Противодроновые барьеры: На Западе высоко оценили российские «танки-одуванчики»

Испанское издание 20 Minutos проанализировало эффективность новой пассивной системы защиты российских танков, известной как «одуванчик». Эта система призвана обезопасить бронетехнику от атак дронов-камикадзе.

Принцип действия «одуванчика» заключается в использовании стержней, монтируемых на корпус. Эти стержни, предположительно частично гибкие, формируют сложную, разветвленную структуру, которая повторяет очертания брони и тем самым обеспечивает прикрытие.

«Новая разработка будет оберегать танки и другую дорогостоящую бронетехнику за счёт стержней, которые фиксируются на корпусе», — говорится в публикации.

Автор материала провёл параллель, указав, что защита по принципу «одуванчика» может стать более изящной и эффективной заменой для массивных, словно крепостные стены, «мангалов» из тяжёлых решёток и сплошной стали.

Ранее стало известно, что российские войска применяют на фронте беспилотники-матки «Молния», которые доставляют в зону боевых действий несколько FPV-дронов с взрывчаткой. После взлёта беспилотник способен автономно следовать к заданной цели с установленной на нём противотанковой миной.