В Минобороны рассказали, как наша «Верёвка» «разматывает» дроны ВСУ

Минобороны России опубликовало видео с подробностями новой тактики борьбы с вражескими дронами. На кадрах показано, как российский БПЛА с помощью специального сбрасываемого устройства «Верёвка» нейтрализует квадрокоптер ВСУ.

Как пишет РИА «Новости», в ролике показано, как «Верёвка» опускается над украинским дроном, его лопасти запутываются в приспособлении, после чего беспилотник теряет управление и падает. Это демонстрация работы нового средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-34 в рамках гособоронзаказа. Все самолёты прошли полный цикл заводских испытаний перед поставкой. Российские авиастроительные заводы существенно увеличили производство Су-34 и обеспечивают регулярные серийные поставки в войска.