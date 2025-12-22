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Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 05:38
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В Минобороны рассказали, как наша «Верёвка» «разматывает» дроны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Минобороны России опубликовало видео с подробностями новой тактики борьбы с вражескими дронами. На кадрах показано, как российский БПЛА с помощью специального сбрасываемого устройства «Верёвка» нейтрализует квадрокоптер ВСУ.

Как пишет РИА «Новости», в ролике показано, как «Верёвка» опускается над украинским дроном, его лопасти запутываются в приспособлении, после чего беспилотник теряет управление и падает. Это демонстрация работы нового средства радиоэлектронной борьбы.

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Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-34 в рамках гособоронзаказа. Все самолёты прошли полный цикл заводских испытаний перед поставкой. Российские авиастроительные заводы существенно увеличили производство Су-34 и обеспечивают регулярные серийные поставки в войска.

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Мария Любицкая
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