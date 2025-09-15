Ростех передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) изготовила и передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-34 в рамках гособоронзаказа. Все самолёты прошли полный цикл заводских испытаний перед поставкой.

Партия многофункциональных истребителей Су-34 передана МО РФ. Видео © Telegram / Ростех

«Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска», — подчеркнули в пресс-службе Ростеха.

Су-34 подтвердил статус высоконадёжного и эффективного бомбардировщика, получившего положительные оценки лётчиков за маневренность, живучесть и боевые характеристики.