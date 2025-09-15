Единый день голосования
15 сентября, 05:30

Ростех передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Обложка © Wikipedia / Oleg Belyakov

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) изготовила и передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-34 в рамках гособоронзаказа. Все самолёты прошли полный цикл заводских испытаний перед поставкой.

Партия многофункциональных истребителей Су-34 передана МО РФ. Видео © Telegram / Ростех

«Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска»,подчеркнули в пресс-службе Ростеха.

Су-34 подтвердил статус высоконадёжного и эффективного бомбардировщика, получившего положительные оценки лётчиков за маневренность, живучесть и боевые характеристики.

Глава «Ростеха» сообщил о планах по созданию широкофюзеляжного самолёта

Ранее сообщалось, что первый самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) с применением серийных технологий, успешно выполнил полёт в Комсомольске-на-Амуре. В рамках программы импортозамещения на данном воздушном судне было заменено несколько десятков зарубежных систем и агрегатов.

Мария Любицкая
