Модифицированные дроны-матки «Молния» ВС РФ кошмарят тылы ВСУ

Российские войска применяют на фронте беспилотники-матки «Молния», которые доставляют в зону боевых действий несколько FPV-дронов с взрывчаткой. Об этом Business Insider сообщили украинские военные, отметившие, что такая тактика значительно увеличивает дальность и радиус поражения.

«Эта самая «Молния» выполняет две функции: она может быть как непосредственно ударным беспилотником, так и дроном-маткой», — пояснил оператор БПЛА с позывным «Хищник». По словам военнослужащего, после запуска FPV-дронов «Молния» может продолжать полёт к отдельной цели, неся на себе противотанковую мину.

Эту тактику нельзя назвать новой, но в настоящий момент ВСУ не могут ей ничего противопоставить. Украинские солдаты отмечают, что дроны-матки позволяют российским войскам наносить удары по целям в глубине обороны.

«Они крайне дешевые в производстве, их выпускают очень много, ими пользуются, когда захотят и как захотят», — добавил оператор БПЛА.

Ранее американский журнал Forbes сообщал о смене тактики российских войск в зоне СВО, где отмечается переход от дронов-камикадзе к многоразовым беспилотникам. Как указывает издание, Россия активно внедряет системы типа «Ночная ведьма» и «Бульдог-13», что означает переход к качественно новому классу ударных БПЛА с расширенными возможностями. При этом FPV-дроны сохраняют статус самого смертоносного оружия на передовой, эффективно уничтожающего бронетехнику и артиллерию.