Американские «супердроны» провалили испытания

Американская оборонная компания Anduril Industries, чьи беспилотники поставлялись Украине, столкнулась с чередой громких провалов, пишет Wall Street Journal. Летние испытания в США окончились повреждением двигателя нового беспилотного истребителя Fury — в агрегат затянуло обычный гвоздь.

В Орегоне антидроновая система Anvil спровоцировала пожар на площади почти 9 гектаров, который пришлось тушить тремя пожарными машинами. Не лучше прошли и испытания безэкипажных катеров у побережья Калифорнии: более десяти судов отказались выполнять команды и ушли в холостой режим. Военным пришлось всю ночь буксировать их к берегу. Компания настаивает, что проблема была в самих катерах, а не в её программном обеспечении.

Проблемы подтвердились и на украинском фронте. По данным источников WSJ, дроны-камикадзе Altius оказались крайне уязвимы для радиоэлектронного подавления — настолько, что украинские военные перестали их использовать ещё в 2024 году.

Ранее Life.ru писал, что более 500 китайских дронов направили на военные учения во Флориду. БПЛА были изъяты у владельцев. Данное мероприятие станет частью общегосударственной программы по развитию системы противодействия беспилотникам.