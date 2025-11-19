Попытку Вооружённых сил Украины нанести удар по Воронежу американскими ракетами ATACMS расценили как провокацию в Государственной думе. Комментарий по ситуации дал РИА «Новости» депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевский режим пошёл на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта», — отметил парламентарий.

Шеремет убеждён, что Владимир Зеленский стремится любой ценой втянуть США в прямое противостояние с Россией. Депутат также призвал выяснить, действовали ли ВСУ самостоятельно, принимая решение атаковать американскими ракетами гражданские объекты в глубине страны.