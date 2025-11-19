«Пошёл на провокацию»: Вскрылась истинная цель удара ВСУ по Воронежу запретными ATACMS
Депутат Шеремет назвал провокацией удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
Обломок ATACMS в Воронеже. Обложка © Минобороны России
Попытку Вооружённых сил Украины нанести удар по Воронежу американскими ракетами ATACMS расценили как провокацию в Государственной думе. Комментарий по ситуации дал РИА «Новости» депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевский режим пошёл на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта», — отметил парламентарий.
Шеремет убеждён, что Владимир Зеленский стремится любой ценой втянуть США в прямое противостояние с Россией. Депутат также призвал выяснить, действовали ли ВСУ самостоятельно, принимая решение атаковать американскими ракетами гражданские объекты в глубине страны.
Напомним, что украинские формирования впервые с января осуществили пуск четырёх ракет ATACMS по территории России, все из которых были перехвачены системами ПВО. Запуск был произведён с территории Харьковской области, и первоначально его идентифицировали как атаку из РСЗО. Только после изучения обломков в Воронеже подтвердилось применение ATACMS, что вызывает вопросы, поскольку США официально не разрешали Украине использовать это оружие для ударов по глубоким тыловым территориям России. «Искандер» уже стёр в пыль пусковые установки, запустившие ATACMS по Воронежу. «Удар возмездия» снял на видео дрон.
