19 ноября, 09:34

«Пошёл на провокацию»: Вскрылась истинная цель удара ВСУ по Воронежу запретными ATACMS

Депутат Шеремет назвал провокацией удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS

Обломок ATACMS в Воронеже. Обложка © Минобороны России

Попытку Вооружённых сил Украины нанести удар по Воронежу американскими ракетами ATACMS расценили как провокацию в Государственной думе. Комментарий по ситуации дал РИА «Новости» депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевский режим пошёл на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта», — отметил парламентарий.

Шеремет убеждён, что Владимир Зеленский стремится любой ценой втянуть США в прямое противостояние с Россией. Депутат также призвал выяснить, действовали ли ВСУ самостоятельно, принимая решение атаковать американскими ракетами гражданские объекты в глубине страны.

Напомним, что украинские формирования впервые с января осуществили пуск четырёх ракет ATACMS по территории России, все из которых были перехвачены системами ПВО. Запуск был произведён с территории Харьковской области, и первоначально его идентифицировали как атаку из РСЗО. Только после изучения обломков в Воронеже подтвердилось применение ATACMS, что вызывает вопросы, поскольку США официально не разрешали Украине использовать это оружие для ударов по глубоким тыловым территориям России. «Искандер» уже стёр в пыль пусковые установки, запустившие ATACMS по Воронежу. «Удар возмездия» снял на видео дрон.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
