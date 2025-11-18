ВСУ впервые с января запустили по России четыре ракеты ATACMS, но их успешно сбили

ВСУ впервые с января пытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами большой дальности ATACMS, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, удар наносился из Харьковской области. Сначала думали, что бьют из РСЗО, но после уничтожения стало ясно, что атаковали ATACMS. Всего были найдены обломки четырёх американских ракет. Их сбили над лесом, поэтому никаких разрушений и жертв не было.