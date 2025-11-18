Россия и США
ВСУ впервые с января запустили по России четыре ракеты ATACMS, но их успешно сбили

SHOT: ВСУ впервые с января пытались атаковать Воронежскую область ракетами ATACMS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

ВСУ впервые с января пытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами большой дальности ATACMS, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, удар наносился из Харьковской области. Сначала думали, что бьют из РСЗО, но после уничтожения стало ясно, что атаковали ATACMS. Всего были найдены обломки четырёх американских ракет. Их сбили над лесом, поэтому никаких разрушений и жертв не было.

Пентагон с конца весны официально запрещал Киеву использовать американские ракетные комплексы большой дальности для ударов по РФ. По данным СМИ, осенью этот запрет был снят, однако президент США Дональд Трамп не подтверждал эти данные. В октябре Владимир Зеленский обсуждал с Трампом тему поставок HIMARS и ракет ATACMS, журналисты также указывали, что дальнобойные снаряды полезнее для Киева, чем ракеты Tomahawk.

