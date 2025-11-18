Россия и США
18 ноября, 13:41

ПВО сбила минимум шесть ракет ВСУ в Воронежской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны в Воронежской области успешно отразили ракетный обстрел, сбив не менее шести целей. Согласно информации телеграм-канала SHOT, снаряды РСЗО запускались с территории Харьковской области.

Следы от работы ПВО над Воронежской областью. Фото © SHOT

По предварительным данным, атака была проведена украинской мобильной группой. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько воздушных целей были своевременно обнаружены и уничтожены, и на данный момент информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

