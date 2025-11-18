Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили пять украинских беспилотников над территориями приграничных регионов. Официальное сообщение о результатах работы ПВО распространило Министерство обороны России.

«18 ноября с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Курской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

Ранее в Кремле заявили, что полное отключение мобильного интернета в ряде регионов России в случае налётов БПЛА ВСУ будет полезной мерой. При этом окончательное решение всё равно будут принимать руководители силовых ведомств, отвечающих за безопасность.