18 ноября, 10:37

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Силы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили пять украинских беспилотников над территориями приграничных регионов. Официальное сообщение о результатах работы ПВО распространило Министерство обороны России.

«18 ноября с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Курской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

Шесть попыток ВСУ выбраться из котла у Красноармейска закончились провалом

Ранее в Кремле заявили, что полное отключение мобильного интернета в ряде регионов России в случае налётов БПЛА ВСУ будет полезной мерой. При этом окончательное решение всё равно будут принимать руководители силовых ведомств, отвечающих за безопасность.

