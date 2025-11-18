В Кремле сочли оправданным отключение Интернета для борьбы с дронами ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / issaro prakalung
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение мобильного интернета в ряде регионов России для противодействия атакам беспилотников Кремль считает оправданной мерой. По его словам, такие решения принимают профильные ведомства, отвечающие за безопасность.
Отвечая на вопрос о целесообразности подобных отключений, Песков отметил, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства.
«Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал он журналистам.
Как уже писал Life.ru, украинская сторона ежедневно предпринимает попытки атаковать территории Российской Федерации, чтобы нанести удар по гражданским объектам и мирному населению. Так, например, накануне во время очередного налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель.
