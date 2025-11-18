Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали при атаке БПЛА по белгородской Короче

В белгородской Короче в результате налёта БПЛА на коммерческое здание ранены два человека — сотрудник МЧС и гражданский. Пожарный получил травмы, участвуя в тушении огня. Скорая увезла его с ожогами на лице, руках и ногах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Второй пострадавший отравился угарным газом. Он получил ожоги дыхательных путей и глаз. В тяжёлом состоянии его доставили в областную клиническую больницу.

«Огнём уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники», — написал губернатор в Telegram-канале.

Также в результате атаки повреждены окна в одном из частных домов и забор. В селе Погореловка беспилотник повредил входную группу частного дома.

Украинские беспилотники атаковали город Короча вечером 18 ноября. Из-за удара загорелась кровля одного из коммерческих объектов. Вследствие ещё одного удара выбило окна в четырёх квартирах многоквартирного дома. Частично без света остались Короча, а также сёла Погореловка и Подкопаевка.

Как сообщал Life.ru, за три часа вечером 18 ноября над регионами России силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью — 10 штук.