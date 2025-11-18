Россия и США
17 ноября, 21:19

Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали при атаке БПЛА по белгородской Короче

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В белгородской Короче в результате налёта БПЛА на коммерческое здание ранены два человека — сотрудник МЧС и гражданский. Пожарный получил травмы, участвуя в тушении огня. Скорая увезла его с ожогами на лице, руках и ногах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Второй пострадавший отравился угарным газом. Он получил ожоги дыхательных путей и глаз. В тяжёлом состоянии его доставили в областную клиническую больницу.

«Огнём уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники», — написал губернатор в Telegram-канале.

Также в результате атаки повреждены окна в одном из частных домов и забор. В селе Погореловка беспилотник повредил входную группу частного дома.

Украинские беспилотники атаковали город Короча вечером 18 ноября. Из-за удара загорелась кровля одного из коммерческих объектов. Вследствие ещё одного удара выбило окна в четырёх квартирах многоквартирного дома. Частично без света остались Короча, а также сёла Погореловка и Подкопаевка.

Массированная атака ВСУ оставила без света полмиллиона жителей российского региона
Как сообщал Life.ru, за три часа вечером 18 ноября над регионами России силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью — 10 штук.

