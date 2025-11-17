Массированная атака ВСУ оставила без света полмиллиона жителей российского региона

Массированная атака беспилотников ВСУ на энергетическую инфраструктуру ДНР оставила сотни тысяч жителей нескольких крупнейших городов республики без электроснабжения. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

«Около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — информирует чиновник в Telegram-канале.

По его словам, ремонтные бригады сразу приступили к восстановлению поврежденных объектов энергетики республики. В настоящее время в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали два местных жителя. В селе Новостроевка-Первая ВСУ направили FPV-дрон на грузовой автомобиль, попытавшись убить водителя.