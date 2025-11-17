ВСУ атаковали 40 жилых домов во время крупного налёта беспилотников на Белгородчину

Белгородская область подверглась масштабным атакам со стороны ВСУ, в результате которых повреждены десятки жилых домов и социальных объектов. Информацию о последствиях ударов распространил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки под удар попали 29 населённых пунктов в восьми муниципалитетах. По данным главы региона, было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 61 беспилотника, из которых 37 удалось сбить или подавить. Наибольшие разрушения зафиксированы в селе Графовка, где повреждены 8 многоквартирных домов, 3 социальных объекта и 39 частных домовладений.

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 18 беспилотников, 12 из которых подавлены», — сказано в публикации.

Четыре мирных жителя обратились за медицинской помощью. Среди повреждённых объектов — 9 многоквартирных домов, 45 частных домов, три социальных и два коммерческих объекта, а также 11 транспортных средств. Системы ПВО работали над несколькими округами, где было уничтожено и подавлено более 20 дронов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали два местных жителя. В селе Новостроевка-Первая ВСУ направили FPV-дрон на грузовой автомобиль, попытавшись убить водителя.