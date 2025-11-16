Два человека пострадали в ходе атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения в результате новых атак со стороны ВСУ. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия.

«Мужчину, получившего слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра, доставили в Борисовскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение», — написал Гладков в Telegram-канале.

В посёлке Борисовка ещё один мужчина получил травмы из-за атаки беспилотника на коммерческий объект. У пострадавшего диагностировали баротравму, ему оказали помощь, и он будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

Минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками жилые дома в двух районах Волгограда. В результате ударов пострадали три человека.