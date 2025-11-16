Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 17:25

Два человека пострадали в ходе атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daria Lixovetckay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daria Lixovetckay

В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения в результате новых атак со стороны ВСУ. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия.

«Мужчину, получившего слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра, доставили в Борисовскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение», — написал Гладков в Telegram-канале.

В посёлке Борисовка ещё один мужчина получил травмы из-за атаки беспилотника на коммерческий объект. У пострадавшего диагностировали баротравму, ему оказали помощь, и он будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно.
Над тремя регионами России за три часа сбили 16 украинских дронов
Над тремя регионами России за три часа сбили 16 украинских дронов

Минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками жилые дома в двух районах Волгограда. В результате ударов пострадали три человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar