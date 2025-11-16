Россия и США
16 ноября, 15:12

Над тремя регионами России за три часа сбили 16 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

За три часа, с 14:00 до 17:00, российские ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Целями были территории трёх российских регионов: семь аппаратов перехвачены над Курской областью, пять – над Брянской, и четыре – над Белгородской.

А за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 23 — сбили над Самарской областью.

