За ночь расчёты ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Самарской областью. 17 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. По пять дронов уничтожили над Саратовской и Ростовской областями, по три — над Курской и Воронежской областями. Ещё один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа перехватили над Брянской областью.