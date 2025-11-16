За ночь расчёты ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Самарской областью. 17 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. По пять дронов уничтожили над Саратовской и Ростовской областями, по три — над Курской и Воронежской областями. Ещё один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа перехватили над Брянской областью.
Напомним, в Волгограде были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая к ним территория. Также пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.
