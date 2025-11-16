Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 04:47

За ночь расчёты ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Самарской областью. 17 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. По пять дронов уничтожили над Саратовской и Ростовской областями, по три — над Курской и Воронежской областями. Ещё один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа перехватили над Брянской областью.

Ограничения сняли в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани и Оренбурга
Ограничения сняли в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани и Оренбурга

Напомним, в Волгограде были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая к ним территория. Также пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar