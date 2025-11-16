Россия и США
16 ноября, 04:40

Ограничения сняли в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани и Оренбурга

Пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани и Оренбурга. В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Во время действия ограничений два самолёта были направлены на запасные аэродромы в Волгограде. На запасные аэродромы также «ушли» четыре самолёта, выполнявших рейсы в Казань.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня ночью в Волгограде украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в многоквартирный жилой дом, став причиной пожара. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пострадали три человека, повреждены жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Также серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала система ПВО по украинским беспилотникам.

